Суд приговорил минчанина к 5 годам колонии за комментарии и донаты

Минский городской суд приговорил Андрея Савинского к пяти годам колонии и штрафу 7400 рублей по статьям о разжигании вражды и финансировании экстремистской деятельности, пишет правозащитный центр «Вясна».

Минчанина осудили 15 ноября, однако приговор стал известен только сейчас.

Андрею Савинскому вменили в вину то, что он несколько раз донатил фондам, которые беларуские власти считают «экстремистскими». Общая сумма донатов — 50 долларов. Как пишет «Вясна», донатил Савицкий через фейсбук.

Кроме того, по версии обвинения, Андрей Савинкий в одном из чатов написал сообщения, «направленные на разжигание социальной вражды в обществе».