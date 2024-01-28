В Волковыске умер Николай Аксамит; в 1995 году он участвовал в голодовке депутатов против референдума

В Волковыске умер экс-депутат партии БНФ Николай Аксамит, сообщает «Радыё Свабода».

В 1990 году он был избран депутатом Верховного Совета БССР 12-го созыва. В апреле 1995 года Аксамит был участником голодовки против референдума о придании русскому языку статусу государственного, новых государственных символах на замену бело-красно-белого флага и герба «Пагоня», поддержку экономической интеграции с Россией и внесении в Конституцию правки, которая позволит президенту распустить парламент.

Тогда он был избит сотрудниками КГБ и МВД. В 2004 году Аксамит был доверенным лицом Николая Автуховича на выборах.