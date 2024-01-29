Суд в Дрогичине приговорил мужчину к 3 годам колонии за ложное сообщение о минировании поезда

25 января суд Дрогичинского района назначил три года колонии 40-летнему местному жителю Б., обвиняемому в лжеминировании (часть 1 статьи 340 УК). Об этом сообщила пресс-служба суда.

15 октября 2023 года нетрезвый Б. ехал в поезде «Лунинец — Брест». Мужчина позвонил в управление оперативно-дежурной службы милиции и рассказал, что в поезде находится взрывное устройство.

— На мне взрывчатка где-то... До Бреста она сработает <...> Шахидовские методы, понимаете? — сказал мужчина милиционеру.

Причину своего поступка Б. объяснить не смог. В суде мужчина вину не признал. Помимо трех лет колонии, ему назначили принудительное лечение от алкоголизма. Телефон Б. конфисковали как средство совершения преступления.