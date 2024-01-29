С 1 марта в силу вступает указ, по которому силовики получат доступ к базе «несанкционированных» банковских операций

С 1 марта в силу вступает в указ «О мерах по противодействию несанкционированным платежным операциям». Согласно ему, силовики получат доступ к базе банковских инцидентов — АСОИ.

Автоматизированная система обработки инцидентов (АСОИ) с 2021 года собирает данные об операциях, которые проходили в нетипичное для пользователя время, с нового устройства, на необычную сумму или по множеству других параметров, уточняли в Нацбанке. АСОИ не собирает сведения об успешных операциях.

На основании информации из этой системы силовики смогут в течение 10 суток блокировать подозрительный платеж. И наоборот — данные от силовиков будут передаваться в систему АСОИ, чтобы оперативно уведомить про возможные нарушения банки, объясняла Инна Легчилова, начальница управления защиты информации Нацбанка.

«У злоумышленников не будет возможности быстро пользоваться проволочками или сложностями которые у нас были ранее. Соответственно, денежные средства потерпевших мы сможем сохранять на других счетах», — пояснил Александр Рингевич, начальник управления по раскрытию киберпреступлений главного управления по противодействию киберпреступности МВД.

Ранее коммуникация между силовиками и банками проходила через запросы и ответы на бумажных носителях, уточнил он.

Согласно тексту указа «О совершенствовании безналичных расчетов», органами, которые получат доступ, являются суды, Следственный комитет, прокуратура и органы дознания.