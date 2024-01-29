Журналист Михаил Козырев: участников группы «Би‑2» держат на жаре в камере под открытым небом

Участники группы «Би-2» находятся в камере под открытым небом на жаре, рассказал в эфире российского телеканала «Дождь» журналист Михаил Козырев.

— Там сейчас 35-40 градусов жары. Последний раз, когда организатора концерта допустили к ребятам, то он увидел свалку голых тел в трусах, потому что вся одежда промокла и тени никакой нет, — сказал Козырев.

По его словам, у музыкантов нет связи и перевода судебных документов. Кроме того, к участникам «Би-2» периодически «подсаживают» русскоговорящих, которые оказывают на них психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки, утверждает журналист.

Музыкантов группы задержали в четверг 25 января. Причина задержания — выступление без разрешения на работу. Позже суд оштрафовал каждого из них на 85 долларов. Участников «Би-2» могут депортировать в Россию.

Группа «Би-2» была создана в 1988 году в Бобруйске. В мае прошлого года один из ее основателей, вокалист Егор Бортник (Лева «Би-2») был включен в реестр иноагентов РФ.