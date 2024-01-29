Мошенники прислали минчанке сообщение от имени «Белпочты» и сняли с карточки 4000 рублей

Мошенники прислали минчанке сообщение от имени «Белпочты» и сняли с ее банковского счета 4000 рублей — возбуждено уголовное дело, пишет телеграм-канал «Милиция Минска».

В сообщении мошенников, представившихся службой доставки «Белпочты», говорилось о поступлении посылки на склад. Минчанку просили подтвердить адрес доставки. Женщина перешла по ссылке в сообщении, ввела свой адрес и банковские данные для оплаты отправления. В то время ее дочь ждала посылку из России.

После со счета минчанки списали 4000 рублей. В какой-то момент банк заблокировал счет из-за подозрительных манипуляций, поэтому часть денег удалось сохранить.