Журналиста Сергея Гордиевича арестовали на 15 суток

26 января суд Дрогичинского района арестовал журналиста Сергея Гордиевича на 15 суток по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11. КоАП), пишет БАЖ.

На журналиста составили протокол за репост материала издания «Ганцавіцкі час», признанного в Беларуси «экстремистским». На суде Гордиевич сказал, что удалил свой профиль во Вконтакте в ноябре 2023 года.

Сергея Гордиевича задержали 24 января. В августе 2021 года журналиста приговорили к 1,5 годам колонии за сообщения в вайбере. Его обвинили в кевете (188 УК), оскорблении Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

В сентябре 2023 года журналиста задержали при возвращении в Беларусь. Тогда его арестовали на 15 суток за репост.