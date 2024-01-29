РБК и «Коммерсант»: во время визита Лукашенко в российских регионах отключают мобильный интернет для защиты от дронов

Российские издания РБК и «Коммерсант» связали ночные отключения мобильного интернета в нескольких регионах страны с поездкой Александра Лукашенко и Владимира Путина в Петербург.

Власти Псковской, Новгородской и Ленинградской областей рассказали об отключении мобильного интернета LTE 4G 25 и 26 января. Жители регионов жаловались на отсутствие мобильного интернета, проблемы в работе приложений такси и терминалов.

Местные власти сообщали, что отключения продлятся до 30 января из-за «технических работ, связанных с настройкой радиочастотного спектра передающего оборудования».

Источники «Коммерсанта» и РБК связали даты отключений с визитом Путина и Лукашенко — 27 января они посещали мероприятия к 80-летию снятия блокады Ленинграда. 29 января там пройдут встречи в рамках Союзного государства.

Отключения сразу в нескольких регионах происходят в рамках распоряжению Минцифры «для нужд силовых ведомств», в частности для «донастройки антидроновых систем», сказал один из собеседников «Коммерсанта». По версии источников РБК, такие меры нужны для российских беспилотников, обеспечивающих безопасность ночью, или «для снижения угрозы атак» украинских дронов.



