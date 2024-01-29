За сутки российские войска обстреляли несколько областей Украины, есть пострадавшие

Российские войска обстреляли Донецкую, Херсонскую, Харьковскую, Днепропетровскую и Николаевскую области, сообщили местные власти. Ранены как минимум шестеро человек.

В Донецкой области пострадали 6 населенных пунктов. Российская армия вела обстрел из ЗРК «С-300», РСЗО «Град», артиллерии и танков, рассказали в полиции области. Повреждены дома, детский сад, школа, предприятие, гараж, автомобили, газопровод и линия электропередач.

Трое человек ранены в Мирнограде из-за ракетных ударов, в Очеретином человек получил травму во время артиллерийского обстрела.

В Херсонской области ранены два человека, рассказал глава обладминистрации Александр Прокудин.

За минувшие сутки Херсонская область подвергалась обстрелам 89 раз. Регион обстреливали беспилотникми, использовали минометы, артиллерию, РСЗО и танки.

Под артиллерийскими и минометными обстрелами оказались более 15 населенных пунктов Харьковской области. Повреждены частные дома, электросети и хозпостройки, рассказал глава обладминистрации Олег Синегубов.

Российские военные обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области, по подному из сел ударили тяжелой артиллерией. Обломки российского дрона, сбитого в Синельниковском районе, упали на территорию агропредприятия. Люди не пострадали.

В ночь на 29 января в Николаевском районе силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, рассказал глава обладминистрации Виталий Ким. Из-за падения обломков сбитых беспилотников повреждены административное здание, учреждение образования и частный сектор.