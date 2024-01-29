Телеграм‑чат, посвященный переездам беларусов в Польшу, признали «экстремистским»

23 января суд Барановичей и Барановичского района признал «экстремистским» телеграм-чат Poland.Business Harbour_Belarus. В нем помогают беларусам с переездом в Польшу.

В телеграм-чате больше 10 тысяч участников. «Экстремистским» также признали телеграм-канал «Она развалилась» (почти 20 тысяч подписчиков).

Список «экстремистских материалов» еще пополнили телеграм-каналы и чаты чаты: «Наша Ніва українською», «Кадравы Рэзерв», «Хроники идейных Цыган», «Христиане против войны!», «Андрей Луганский тут», «Center Ostropa», «URBANOVICH», «Протесты в мире», «Свядомы Змагар».