Работника «Нафтан» арестовали на 15 суток за «экстремистскую» песню

Суд Новополоцкого района арестовал работника «Нафтан» Евгения Михайловского на 15 суток за «экстремисткую песню». Заседание прошло 12 декабря, но правозащитникам «Віцебскай Вясны» стало известно о нем только сейчас.

На заседании Евгений признал вину и рассказал, что запостил «Вконтакте» ролик Игоря Палынского Sumarok — 2020, но не знал, что песня была написана музыкантом после задержаний на одном из воскресных маршей в 2020 году. Михайловский не знал, что клип включен в список «экстремистских» материалов.

Судья Зинаида Балаболова признала работника «Нафтан» виновным в распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП).