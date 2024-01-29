Школьникам провели экскурсию в Гродненской тюрьме для «профилактики правонарушений»

Школьников из Щучинского района привезли на экскурсию в Гродненскую тюрьму для «защиты их прав и законных интересов», а также «профилактики» безнадзорности, правонарушений и наркомании. Об этом в Щучинской районной газете пишет начальник ИДН Щучинского РОВД.

Школьников отвели в тюремный двор и СИЗО, где сейчас находятся несколько несовершеннолетних.

— Посетив указанное учреждение, несовершеннолетние увидели условия содержания заключенных, где в очередной раз убедились в том, что необходимо вести законопослушный образ жизни, — отмечает начальнк ИДН.