Против брестчанина, который «нецензурно выражался» на таможне, возбудили уголовное дело

На таможенном пункте «Варшавский мост» задержали брестчанина, который «нецензурно выражался и высказывал угрозы». Против него возбудили уголовное дело, пишет пресс-служба МВД.

43-летнего мужчину задерживали сотрудники ГУБОПиК и работники Брестской таможни при поддержке отряда спецназначения «Шторм». В МВД уточняют, что причиной для конфликта стало недовольство брестчанина стоимостью товара, который он собирался провести через границу.

По какой именно статье против него возбудили уголовное дело, не уточняется.