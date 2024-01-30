Писатель Сергей Антонов уехал из Беларуси

Журналист и писатель-фантаст Сергей Антонов уехал из Беларуси. Фонд BYSOL открыл сбор на его поддержку.

Целью сбора фонд называет 2 тысячи евро. Сейчас Антонов находится в Польше, где попросил об убежище. Вскоре после отъезда Антонова в Беларуси задержали его сына.

Антонов написал девять книг в серии «Вселенная Метро 2033», работал журналистом 6tv.by и Mogilev.media, Быховской районной газете и «Частном детективе». В 2012 году мужчина выдвигался в парламент от партии БНФ.

«Мы всё найдём, всё докажем, и пойдете вы на 7 лет». Автор книг «Метро 2033» уехал из Беларуси, вскоре задержали его сына

В январе на региональном телеканале «Беларусь 4» показали сюжет об обысках у сотрудников сайта 6tv.by, в котором назвали их «горе-писаками» и «продавшими родину за бутылку».

14 января силовики провели обыски в квартирах нескольких могилевских журналистов и в офисе «Магілеўскага рэгіена». Журналистов допросили в качестве свидетелей по уголовным делам. О задержании кого-либо из них не сообщалось. Само издание писало, что во время обысков силовики интересовались главным редактором Дмитрием Соловьевым, финансированием 6tv.by и каким образом журналисты поддерживают связь с редакцией, находящейся в эмиграции.