Троих участников «Би‑2» с российским гражданством депортируют из Таиланда в Россию

Троих участников «Би-2» с российским гражданством депортируют в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел.

«Дата депортации еще не согласована, потому что завтра будет совещание полиции. И на нем решат вопрос депортации и назначат уже какую-то дату, после чего можно будет купить билеты за свой счет, если будет такая возможность», — сказали в российском консульстве.

По словам дипломата, из-за загруженного графика депортировать музыкантов будут группами.

Как указали российские дипломаты, у двоих из пяти российских граждан есть, помимо российского, еще и израильский паспорт.

«После попадания в Центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции они не могут быть депортированы без своего согласия. Если гражданин отказывается возвращаться, то он может там сидеть 5 или 10 лет, до тех пор, пока он не даст свое согласие, и ничего с ним нельзя будет сделать. И такие люди там есть. Поскольку у некоторых из них на руках два паспорта, то, согласно местному законодательству, они могут согласиться поехать как в Россию, так и в Израиль. У кого есть только российский паспорт, то в этом случае есть возможность депортации только в Россию. Другой опции нет», — сказали в консульстве.

Музыкантов группы задержали в четверг 25 января. Причина — выступление без разрешения на работу. Суд в Пхукете оштрафовал каждого из них на 85 долларов. Музыкантов держат в камере под открытым небом.

Группа «Би-2» была создана в 1988 году в Бобруйске. В мае прошлого года один из ее основателей, вокалист Егор Бортник (Лева «Би-2») был включен в реестр иноагентов РФ.

Егор Бортник, а также гитарист группы Александр Уман (Шура «Би-2») не имеют российских паспортов. Бортник — гражданин Австралии, а Уман — Израиля.

В состав группы также входят барабанщик Борис Лившиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин.