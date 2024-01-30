Коллеги «Би‑2» сообщили, что власти Таиланда отменили депортацию музыкантов в Израиль после визита российских дипломатов

После визита российских дипломатов власти Тайланда отменили решение о депортации музыкантов «Би-2» в Израиль. Об этом рассказали представители группы в их телеграм-канале.

Решение о депортации в Израиль было принято 29 января. Сотрудники российского консульства навестили миграционный центр утром 30 января, после чего музыкантам сообщили об отмене депортации.

«Участники группы продолжают удерживаться в миграционном центре в общей камере на 80 человек», — сказано в телеграм-канале группы.

Музыкантов группы задержали в четверг 25 января. Причина — выступление без разрешения на работу. Суд в Пхукете оштрафовал каждого из них на 85 долларов. Участников «Би-2» могут депортировать в Россию. По сведениям журналиста Максима Козырева, музыкантов держат в камере под открытым небом.

Группа «Би-2» была создана в 1988 году в Бобруйске. В мае прошлого года один из ее основателей, вокалист Егор Бортник (Лева «Би-2») был включен в реестр иноагентов РФ.