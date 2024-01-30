Суд приговорил беларуса к 5 годам колонии за донат в 21 доллар

Минский городской суд приговорил 55-летнего Георгия Черевако к 5 годам колонии по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства либо подготовке лиц к такому участию (статья 361-3 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Приговор беларусу был озвучен 8 января, однако известно об этом стало только сейчас.

В вину Георгию Черевако вменили то, что он задонатил полку Калиновского сумму в 21,29 доллара (около 70 рублей) со своего аккаунта в PayPal. К системе была привязана беларуская карта.

Задержания за донаты через PayPal и иностранные карты. Как скрыть платежи?

Черевако был задержан в августе 2023 года при возвращении в Беларусь из США, куда он ездил на месяц. Во время суда он рассказал, что задонатил полку Калиновского так как наделся, что средства пойдут на покупку касок, бронежилетов и медикаментов.

Правозащитникам известно также, что следователь выделил из дела материалы, которые касаются других статей Уголовного кодекса — о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), уничтожении или блокировании компьютерной информации (статья 350 УК), оскорблении Лукашенко и представителя власти (статья 368 и 369 УК).