Суд приговорил беларуса к 5 годам колонии за донат полку Калиновского

Минский городской суд приговорил беларуса Алексей Швецова к 5 годам колонии по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства либо подготовке лиц к такому участию (статья 361-3 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Приговор вынес судья Евгений Писаревич.

Алексея Швецова обвинили в том, что он два раза переводил деньги Полку Калиновского через свой аккаунт в PayPal, к которому была привязана беларуская карта. Переводов было два — первый на сумму 13,63 евро (около 38 рублей), второй — 35 евро (95 рублей).

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На суде Шевцов рассказал, что рассчитывал на то, что переведенные им деньги будут направленны на гуманитарные цели, связанные с покупкой медикаментов. В суде он признал свою вину.