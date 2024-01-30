Вокалист «Би‑2» Егор Бортник в аэропорту Бангкока, ожидает рейса из Таиланда в Израиль

Вокалист «Би‑2» Егор Бортник (Лева «Би-2») находится в аэропорту Бангкока, ожидает рейса в Израиль, об этом пишет телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники.

Остальные участники группы остаются в миграционном центре. Как пишет телеграм-канал группы, им отказано в ранее согласованном вылете в Израиль.

Как стало известно во вторник 30 января, в Россию будут депортированы трое из семи музыкантов группы. У остальных четверых есть израильское гражданство, а у сооснователя группы Александра Умана (Шура «Би-2») — гражданство Израиля и Австралии.

Музыкантов группы задержали в четверг 25 января. Причина — выступление без разрешения на работу. Суд в Пхукете оштрафовал каждого из них на 85 долларов. Музыкантов держат в камере под открытым небом.

Группа «Би-2» была создана в 1988 году в Бобруйске. В мае прошлого года один из ее основателей, вокалист Егор Бортник (Лева «Би-2») был включен в реестр иноагентов РФ.