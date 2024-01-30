Силовики задержали пятерых работников стеклозавода «Неман» в Березовке, об этом пишет провластный телеграм-канал «Кружка Гедимина».

Как пишут авторы канала, людей задержали за «распространение экстремистских материалов в сети интернет». Вероятно, речь идет об административной статье о распространении «экстремистских» материалов (статья 19.11 КоАП). Что сейчас с задержанными — неизвестно.

Канал, кроме того, канал пишет, что силовики пришли на завод «не в пятницу по уже сложившейся традиции, а во вторник».

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Несколько дней назад администраторы телеграм-канала проводили опрос, в котором интересовались, куда еще стоит прийти силовикам «для вскрытия бчб-гнойников». Среди вариантов ответа были «частный бизнес», «сельское хозяйство», «промышленность» и так далее.

В конце 2023 года на заводе «Неман» были задержаны 18 человек (10 человек 8 декабря и еще 8 — 16 декабря).