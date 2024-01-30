Против осужденного на 19 лет колонии анархиста Дмитрия Резановича возбудили новое уголовное дело

Против осужденного на 19 лет колонии анархиста Дмитрия Резановича возбуждено новое уголовное дело по статье о злостном неповиновении администрации колонии, пишет телеграм-канал «АЧК-Беларусь».

Дата суда над Дмитрием Резановичем пока неизвестна.

В декабре 2021 года суд приговорил Дмитрия Резановича к 19 годам колонии по статьям о терроризме (часть 2 статьи 289 УК), незаконном обороте оружия (части 2 и 4 статьи 295 УК) и провозе оружия или взрывных устройств через границу (часть 1 статьи 333-1 УК). Вместе с ним судили анархистов Игоря Олиневича, Сергея Романова и Дмитрия Дубровского.