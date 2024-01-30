Против руководства дагестанского завода, где в рабстве удерживали беларуса, СК России возбудил уголовное дело

Российский СК возбудил уголовное дело об использовании рабского труда (часть 2 статьи 127.2 УК РФ) против руководства дагестанского кирпичного завода, где удерживали беларуса. Об этом сообщили в самом ведомстве.

По материалам дела, 29-летний мужчина приехал в Каспийск на работу. Руководство завода под предлогом оформления трудового договора и временной регистрации забрало у него паспорт.

25 января активистка движения «Альтернатива» Эльвира Магомедова рассказала, что беларуса освободили из рабства. На видео, которая она опубликовала, он представился Дмитрием из Минска и сказал, что работу ему предложили на Ярославском вокзале. На заводе мужчине объявили, что «купили его за 35 тысяч российских рублей» и он должен отработать у них 3 месяца.