Глава областного Красного Креста ездила в оккупированный Крым после начала полномасштабной войны

Руководительница Гродненской областной организации Беларуского Красного Креста Наталья Толкачева в июле 2022 года посещала оккупированный Крым, об этом пишет медиа «Бюро».

Толкачева делилась фотографиями с отдыха на своей странице в фейсбуке, там же она публиковала видео с Крымского моста. Журналисты выяснили с помощью сообщества хакеров «Киберпартизаны», что это была не рабочая поездка, а именно отдых. Толкачева брала отпуск на эти даты.

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Журналисты «Бюро» пробовали связаться с Толкачевой, однако она не ответила на их звонки.

Из-за поездок руководителя БКК Дмитрия Шевцова на оккупированные Россией украинские территории было приостановлено членство беларуской организации в Международной федерации Красного Креста и Полумесяца. По этой же причине БКК лишился части своего финансирования.