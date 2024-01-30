Суд в Минске приговорил фотографа Александра Зенкова к 3 годам колонии за участие в «экстремистском формировании»

Минский городской суд приговорил фотографа Александра Зенкова к 3 годам колонии по обвинению в участии в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК), пишет «Беларуская ассоциация журналистов».

Зенкова задержали 22 июня в его доме в Борисове. В квартире провели обыск и изъяли технику. Тогда его направили в ИВС на Окрестина, а после перевели в СИЗО на Володарского.

Как писал БАЖ, фотографа задерживали в июле 2020 года. В сентябре к Зенкову приходили сотрудники милиции, чтобы «предупредить про недопустимость нарушения законодательства».

Александр Зенков работал фотографом-фрилансером с 1998 года, сотрудничал с районными независимыми изданиями.

«Потым захапіўся відэаздымкамі, рабіў у тым ліку і дакументальныя стужкі, якія атрымлівалі ўзнагароды на фестывалях хрысціянскіх фільмаў і тэлепраграм "Магніфікат". У прыватнасці, у 2015 годзе журы фестывалю адзначыла яго творчую працу пра адбудаванне царквы ў вёсцы Зэмбін», — рассказывал БАЖ.