Мошенники завели аккаунт руководителя и под его видом выманили у беларуски 57 тысяч рублей

Мошенники под видом начальника выманили у 57-летней браславчанки 55 тысяч рублей, пишет телеграм-канал МВД.

Преступники завели в мессенджере аккаунт начальника беларуски и с него написали женщине, что скоро к ней с обыском придут силовики. После этого «начальник» предложил cодействие «сотруднику» ДФР.

От него беларуска узнала, что неизвестные оформляют на ее кредиты и переводят деньги на украинские счета. «Следователь» сообщил беларуске, что скоро к ней придут с обыском и заберут все незадекларированные деньги.

Неделю браславчанку шантажировали возбуждением уголовного дела. Женщина обналичила все имеющиеся деньги и перевела их мошенникам.