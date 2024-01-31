Украина передала России военнопленного беларуса

В рамках обмена военнопленными 31 января Украина передала России беларуса Максима Запеку, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на украинский проект для российских военных «Хочу жить».

Среди украинских военнопленных, вернувшихся в рамках обмена, беларуских добровольцев нет, сообщили изданию.

Украина и Россия обменялись военнопленными

Максим Запека — один из трех известных военнопленных беларусов, воевавших на стороне России. Украинские военные взяли его в плен под Бахмутом в октябре 2023 года.

Запека рассказал, что работал в Москве сварщиком в компании «Гормост», а до этого трудился маляром в Беларуси. По словам военнопленного, с 8 февраля по 1 марта 2023 года он участвовал в «восстановлении» уничтоженного российского войсками Мариуполя.

— Пришла разнарядка, чтобы мы подписывали контракт. Подписывали контракт в Москве, в областном военкомате, — рассказывал беларус.

В российской армии он начал служить с 5 августа 2023 года. Он говорил, что подписал контракт, потому что нуждался в деньгах.