В Вильнюсе беларуса осудили за нападение на беларуское посольство

В Вильнюсе беларуса Матвея Беляя осудили за нападение на беларуское посольство, сообщает «Радыё Свабода». Приговор был вынесен 15 января.

Вильнюсский городской суд признал Беляя виновным в нападении на посольство Беларуси 20 апреля 2023 года, но посчитал, что действия беларуса не нанесли масштабного материального ущерба посольству. Беляю назначили 11 месяцев ограничения свободы с направлением на исправительные работы. Беларус уже отбыл наказание — суд зачел время, которое мужчина провел под стражей.

По другому обвинению, связанному с попыткой избежать ареста (часть 1 статьи 22 и часть 1 статьи 241 УК Литвы), беларуса оправдали. Суд обратил внимание на то, что конвоиры отключали видеорегистратор, поэтому нет полной видеозаписи из больницы, откуда Беляй, как утверждалось, пытался сбежать.

Беларус рассказал «Радыё Свабода», что Высший административный суд Литвы 31 января 2024 года рассмотрит апелляцию на решение суда о его депортации. По словам Беляя, его хотят депортировать как «угрозу нацбезопасности Литвы» — об этом мужчина узнал после выхода из СИЗО в октябре.



