Все участники «Би‑2» улетели в Израиль

Шестеро участников группы «Би-2» сегодня смогли улететь в Израиль из Таиланда. Об этом со ссылкой на юриста группы пишет «Медиазона».

Солист Егор «Лева» Бортник улетел в Израиль вчера.

Музыкантов группы задержали в четверг 25 января. Причина — выступление без разрешения на работу. Суд в Пхукете оштрафовал каждого из них на 85 долларов. Музыкантов держали в камере под открытым небом на жаре.

Троих участников группы с российскими паспортами собирались депортировать в Россию.

Группа «Би-2» была создана в 1988 году в Бобруйске. В мае прошлого года один из ее основателей, вокалист Егор «Лева» Бортник был включен в реестр иноагентов РФ.