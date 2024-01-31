Витеблянин в Германии написал три «оскорбительных» комментария; в Беларуси его приговорили к 1,5 годам колонии

29 января суд Первомайского района Витебска приговорил к 1,5 годам колонии общего режима Дмитрия Полякова, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю» со ссылкой на Верховный суд. Беларуса обвинили в оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Согласно пресс-релизу суда, Поляков в августе и сентябре 2021 года, находясь в Германии, написал три «оскорбительных» комментария в адрес руководителей ОВД.

Беларуса также суд оштрафовал на 4000 рублей и постановил выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на общую сумму в 5000 рублей.