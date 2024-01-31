В Польше умер гродненец, который в 2020 году участвовал в стачке

В Быдгоще 30 января умер гродненец Александр Куванников, который уехал из Беларуси, опасаясь политического преследования. Об этом сообщает Hrodna.life.

У Александра осталась жена Жанна и четверо детей. Причина смерти беларуса не называется.

— Сейчас перед Жанной стоит ряд трудных задач, связанных с похоронами. Возможно, тело будет перевезено в Беларусь, — передает слова знакомого издание.

В 2020 году Куванников работал чистильщиком оборудования на Гродненской табачной фабрике. В сентябре он присоединился к стачке и через шесть дней был уволен по статье о невыполнении трудовых обязанностей. В декабре беларус с семьей уехал из страны, а через полгода за ним пришли силовики, писало Hrodna.life.