В Бобруйске ритуальное предприятие заставляло близких умерших покупать ограды; в МАРТ вынесли предупреждение

В МАРТ вынесли предупреждение бобруйскому госпредприятию «Городской центр ритуальных услуг». Организация собирала дополнительные деньги с близких умерших.

По информации ведомства, предприятие требовало у близких купить у них ограду и услуги по ее монтажу. Если родственники отказывались, умерших хоронили в общем ряду, который находится в низине, где скапливается вода.

В МАРТ посчитали это незаконным и вынесли организации предупреждение. Исправить нарушение в ритуальных услугах должны были до 25 января.