Выехавших через Россию беларусов будут фиксировать в базе «тунеядцев»

Чиновники внесли изменения в постановление о «тунеядцах». Соответствующий документ опубликовали на Национальном правовом портале.

Изменения коснулись индивидуальных предпринимателей. Чтобы не стать «тунеядцем» им нужно будет заплатить подоходный налог. Просто регистрации в качестве ИП — недостаточно.

От «тунеядства» освобождаются растениеводы и животноводы. Заниматься этим нужно на своем земельном участке и отсутствовать в стране не более 30 дней в квартал. При таких условиях человека не внесут в базу «тунеядцев».

Подобное правило действует теперь и для беларусок, воспитывающих ребенка дл 7 лет или трех и более несовершеннолетних детей. Они не будут считаться «тунеядцами» если не выезжали из страны на более чем 30 дней в квартал. Исключение — лечение.

Погранкомитет будет передавать в «тунеядскую» базу данные о выехавших через Россию беларусах. Эти данные пограничники получат от МВД, которым такую информацию передают россияне.

В Беларуси «тунеядцы» оплачивают в полном размере всю коммуналку. Также если вы состоите в базе «тунеядцев» более 5 лет и получали от родственников деньги на сумму более 3700 рублей в год, то вам придется заплатить 10% от суммы, превышающей лимит.