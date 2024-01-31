Депутаты в первом чтении приняли законопроект, позволяющий СК получать личные данные физлиц без их согласия

Депутаты приняли в первом чтении проект закона «Об изменении законов» по вопросам Следственного комитета, сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Законопроект предлагает разрешить СК без согласия физлиц получать сведения о них из информационных ресурсов или систем с персональными данными, а также иметь удаленный доступ к таким ресурсам. Что относится к этим ресурсам и системам, не уточняется.

Кроме этого, в проекте закона речь идет об увеличении возраста приема на службу в СК с 25 до 28 лет и об отмене обязанности каждый год предоставлять декларации о доходах и имуществе для рядового и младшего начальствующего состава ведомства.