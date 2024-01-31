В Беларуси откроют очередной «Русский дом»

Агентство Россотрудничество открывает очередной российский центр культуры и науки в Беларуси, рассказал на пресс-конференции его глава Евгений Примаков.

«Надеюсь, что ко дню единства народов России и Беларуси 2 апреля мы откроемся», — сказал Примаков. Четвертый «Русский дом» появится в Гродно, аналогичные центры находятся в Минске, Бресте и Гомеле.

Организация отправляла детей и молодежь из Гомеля в российские города и оккупированный Крым. «Русский дом» в Бресте собирал подарки для нуждающихся семей, в том числе из ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Чем еще занимаются «Русские дома» в Беларуси:

Программа «Здравствуй, Россия» и поездки в оккупированный Крым. Чем занимаются Русские дома в Беларуси и как это влияет на беларусов

Россотрудничество находится под международными санкциями Евросоюза и других стран.