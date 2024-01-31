Литовский Сейм одобрил ужесточение контроля беларусов на границе

Правительство Литвы одобрило ужесточение контроля беларусов на границе, пишет литовское издание LRT.lt.

Теперь литовские пограничники «при необходимости» будут подвергать въезжающих в страну беларусов дополнительной проверке.

Во время дополнительной проверки пограничники должны убедиться, что въезжающие не представляют угрозы нацбезопасности Литвы, общественному порядку, политике, внутренней безопасности, общественному здоровью и международным отношениям, писало о процедуре Delfi.lt.

Такой порядок контроля действует в отношении россиян с 2022 года.







