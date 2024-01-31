«Дочка» компании Visa отменила денежные переводы в Беларусь

Финансовая платформа Currencycloud, принадлежащая международной платежной системе Visa, ограничила денежные переводы в Беларусь, пишет Office Life со ссылкой на сайт компании.

Компания обновила свою политику борьбы с отмыванием денег и требования проверки санкций и отказалась получать и переводить деньги из Беларуси.

Среди других стран, куда также нельзя переводить деньги, оказались Россия, Иран, Судан, Сирия и т.д.

Currencycloud — глобальная платформа, которая позволяет банкам и финтехкомпаниям предоставлять услуги по обмену валюты для международных платежей. В 2021 году компанию приобрела Visa.