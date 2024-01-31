В Могилеве задержали жену политзаключенного Максима Сергеенко

В Могилеве задержана Алеся Сергеенко — жена политзаключенного Максима Сергеенко. Об этом со ссылкой на подругу Алеси пишет MAYDAY.TEAM.

По предварительной информации правозащитников, женщина находится в СИЗО.

У Алеси двое детей, им 3 и 16 лет. С кем и где они сейчас находятся, неизвестно.

Муж задержанной Максим Сергеенко — фигурант «дела кукол», приговоренный к 3 годам колонии в 2021 году. Его и других обвиняемых по делу признали виновными в изготовлении шести ростовых кукол «с циничными надписями и изображениями» высших служебных лиц и публикации фото кукол в интернете.

По данным MAYDAY, Сергеенко должен освободиться из колонии примерно через месяц.