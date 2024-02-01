Лидеры стран ЕС договорились выделить Украине 50 млрд евро

Лидеры всех стран Евросоюза договорились выделить Украине 50 млрд евро, об этом написал в соцсети X (Твиттере) глава Евросовета Шарль Мишель.
По словам главы Евросовета, это решение обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование Украины. Программа помощи Украине рассчитана на четыре года, деньги буду выделены в рамках бюджета ЕС.
«Евросоюз берет на себя лидерство и ответственность по поддержке Украины. Мы знаем, что поставлено на карту», — написал Мишель.
Ранее страны ЕС в течение долгого времени не могли принять пакет помощи Украине из-за позиции руководства Венгрии.