При ударе по Бериславу погибли двое волонтеров из Франции, пишет глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин.

По его информации, еще трое иностранцев получили легкие травмы. Среди раненных и активист украинского представительства неназванной организации.

Офис Генпрокура уточняет, что атака дронами произошла около 16 часов дня. Ранее об атаке писал телеграм-канал Херсонской администрации. Тогда было известно о пострадавшей женщине, которая в результате взрыва лишилась пальца на руке.