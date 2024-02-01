Музыканты «Би‑2» дали интервью по прилете в Израиль

Группа «Би-2» в полном составе прилетела в Тель-Авив из Таиланда, где музыкантов неделю назад задержали из-за проведения концертов с нарушением правил работы в стране. Комментарий исполнителей со ссылкой на российские СМИ приводит «Медиазона».



«Я горжусь тем, что я израильтянин. Моя страна помогла мне стать самостоятельным, и моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту», — рассказал Егор «Лева» Бортник. Музыкант отрицательно ответил на вопрос, вернется ли он в Россию.



Исполнитель также отметил: «Нам все говорили, что русское консульство специально [сделало] заказ на группу "Би-2", чтобы нас экстрадировать в Россию. Для чего? Ну сами понимаете. На ложках поиграть».



Сооснователь группы Александр Уман рассказал, что вчерашний день стал решающим, поскольку в Таиланде состоялось заседание парламента.

«Они полтора часа решали вопрос о группе "Би-2", после чего они сказали: "Валите нахрен в Израиль"», — добавил Уман. Он также поблагодарил людей, которые им помогали выехать в Израиль.

Музыкант анонсировал продолжение концертов. На сайте группы сказано, что ближайшие концерты должны пройти в Дубае, Вильнюсе и Варшаве.

«Спасибо огромное! Мы на свободе и продолжаем двигаться дальше в тур», — сказал Уман.

Музыкантов группы задержали в четверг, 25 января после концерта на Пхукете, сославшись на отсутствие у них разрешения на работу в стране. Исполнителей оштрафовали и отправили в миграционную тюрьму, где они находились в камере на 80 человек.