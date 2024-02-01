«Наша Ніва»: депутата из Заславля будут судить за финансирование «экстремизма» и «терроризма»

38-летнего Андрея Бремшмидта, депутата местного совета в Заславле, будут судить по статьям о финансировании террористической деятельности и деятельности «экстремистского» формирования (статьи 290-1 и 361-2 УК), пишет «Наша Ніва».

Рассмотрение дела Бремшмидта в Минском городском суде начнется 14 февраля.

Как пишет издание, Андрей Бремшмитд до задержания был директором строительной фирмы «Альфастройснаб». А также являлся депутатом местного совета в Заславле, где и была зарегистрирована организация. В 2019 году был в составе избирательной комиссии во время выборов в парламент.

По информации «Нашай Нівы», еще в конце мая 2023 года Бремшмидт ездил в Литву. В чатах он писал, за какое время прошел границу, и что скоро собирается обратно в Беларусь. Вероятно, вскоре после возвращения он был задержан.