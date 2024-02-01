Силовики отчитались о задержании 48 человек, которые работали в минских колл‑центрах

Силовики на пресс-конференции отчитались о задержании 48 человек, которые работали в минских колл-центрах, и предлагали торговать на сырьевых рынках, рынке форекс и криптовалютой. Уголовное дело расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 209 УК).

Представитель СК рассказал, что в интернете граждане заполняли анкеты, после чего с ними связывались участники группы. Потерпевших убеждали перевести деньги. На «фиктивно созданных» интернет-площадках создавалась видимость успешной торговли и «имитация роста прибыли». Вывести доход ни у кого не получалось.

После этого с пострадавшими продолжали общаться те же мошенники, но под видом юристов, банковских сотрудников и детективов, которые «искали недобросовестных брокеров» и «помогали вернуть перечисленные деньги».

У участников изъяли компьютеры, $200 тысяч и 12 автомобилей. Один из лидеров группы находился в России. Первоначальный ущерб от деятельности оценивается в 500 тысяч рублей.

СК опубликовал видео, на котором подозревыемый звонит потерпевшей и обещает компенсировать ущерб:

«Я готов полностью всё компенсировать. Впредь клянусь перед мамой, перед вашей бабушкой, перед богом клянусь, что я больше никогда не буду воровать деньги у малоимущих, у всех людей. И готов компенсировать всё до последней крошки», — говорит мужчина в зеленой куртке.