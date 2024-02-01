Демсилы предупреждают о фейковой рекламе с анкетой на «национальный паспорт Беларуси»

В интернете появилась реклама, призывающая заполнить анкету для получения «национального паспорта Беларуси». В представительстве по иностранным делам Объединенного переходного кабинета предупреждают, что это фейк.

«Заяўляем, што на бягучы момант Аб'яднаны Пераходны Кабінет Беларусі, Прадстаўніцтва па замежных справах альбо Офіс Святланы Ціханоўскай не складаюць аніякія спісы на атрыманне новага нацыянальнага пашпарта», — сказано в сообщении организации.

Корреспондент «Медиазоны» заметил рекламу на ютубе, которая предлагает «заполнить анкету для получения своего паспорта». Пресс-секретарь представительства по иностранным делам переходного кабинета сказал, что они такую рекламу не запускали.

«Мы толькі рыхтуем орган, які будзе зьбіраць і захоўваць дадзеныя беларусаў. На бягучы момант мы не зьбіраем аніякай інфармацыі. І нават калі орган зьявіцца, малаверагодна, што такія дадзеныя будуць зьбірацца праз Гугл-форму», — ответили «Медиазоне».

Как заявляют в ОПК, любые такие сборы могут быть провокацией спецслужб с целью собрать информацию про беларусов за границей.