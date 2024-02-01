Экс‑заключенный Станислав Гончаров уехал из Беларуси и присоединился к полку Калиновского. Фото командира полка Дениса «Кита» Прохорова вместе с Гончаровым опубликовал телеграм-канал военного подразделения.

«Вітаем у шыхце легенду сучаснага беларускага супраціву, былога байца «Азова» Станіслава «Тэррор-машыну» Ганчарова! Семь год ён правёў у вязніцах рэжыму Лукашэнкі і нарэшце атрымаў шанец на помсту», — сказано в сообщении полка.

Станислав Прохоров воевал в Украине в составе полка «Азов» в АТО.

В 2017-м году Витебский облсуд приговорил Гончарова к семи годам колонии. Как писала «Наша Ніва», его обвиняли в том, что он был лидером фанатской группировки и призывал единомышленников «оскорблять и избивать людей неславянской внешности».

Задержали Станислава Гончарова после возвращения из Украины в 2016 году, ему было предъявлено обвинение по четырем статьям УК — о злостном хулиганстве, разжигании вражды, грабеже, хранении и распространении порнографии (статьи 339, 130, 206 и 343 УК).

На свободу Гончаров вышел в 2023 году полностью отбыв свой срок. После этого силовики снова задерживали его, провластные каналы публиковали с ним видео.