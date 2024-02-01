В честь погибшего беларуского добровольца Мирослава Лозовского назвали улицу в украинском городе Ровно, пишет ogo.ua.

Друзья Лозовского рассказали «Нашай Ніве», что Полк Калиновского написал ходатайство в местную администрацию, но они не ждали, что решение будет принято настолько быстро.

49-летний Мирослав Лозовский был среди пятерых бойцов полка Калиновского, погибших в Бахмуте 19 мая. Они отбивали штурм российских военных и вели стрелковый бой. Российские войска ударили по зданию, где находилась группа, в результате чего оно обрушилось.