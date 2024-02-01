Майор милиции, участвовавший в репрессиях в 2020 году, полтора года жил в Литве и ездил в Беларусь

Экс-майор милиции Александр Мотиевич, участвовавший в подавлении протестов в 2020 году, до недавнего времени жил и работал в Литве. Организация бывших силовиков BELPOL передала информацию о нем литовской полиции. Сейчас Мотиевич уехал из Литвы, при попытке въезда ему грозит депортация.

По информации BELPOL, Мотиевич работал в Литве в фирме по установке окон Europos saugumo недалеко от Вильнюса.

Руководитель компании рассказал журналистам издания LRT, что поверил Мотиевичу, который уверял, что не участвовал в избиении протестующих.

Как пишет BELPOL, Мотиевич служил в милиции с 2010 года, последняя его должность — старший инспектор ИДН Лидского РОВД, звание — майор.

«В 2020-ом году он активно участвовал в репрессиях против мирных граждан и даже проходил «потерпевшим» по уголовному делу связанному с протестами», — сказано в сообщении в телеграм-канале организации.

Согласно материалам этого дела, девушка в сквере возле Фарного костела в Лиде «избила» двух офицеров Лидского РОВД, в том числе — «умышленно схватила Мотиевича А.А. за форменную куртку, потянула на себя, в результате чего сорвала накладной погон, тем самым нарушила телесную неприкосновенность сотрудника ОВД причинив при этом Мотиевичу А.А. физическую боль и страдания».

Александр Мотиевич приехал в Литву вместе с женой около полутора лет назад, у него был вид на жительство и разрешение на работу.



Директор компании, в которой Мотиевич числился, рассказал журналистам о том, что тот попросил отпуск в связи с тем, что «хочет найти другую работу». Кроме того, по словам руководителя, бывший майор милиции часто бывает в Беларуси.