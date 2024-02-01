Литва лишила бывшего милиционера Александра Мотиевича вида на жительство

Литовский департамент миграции лишил бывшего милиционера Александра Мотиевича вида на жительство, пишет Delfi.

Ведомство приняло такое решение, поскольку ВНЖ «не удовлетворяет условиям». Также департамент обратился в Департамент государственной безопасности Литвы. По данным МВД, в первый раз он приехал в Литву из Польши, у него была национальная виза другой страны ЕС.

Ранее организация бывших силовиков BELPOL передала информацию о Мотиевиче литовской полиции. В Литве он работал в фирме по установке окон.

Как пишет BELPOL, майор Мотиевич служил в милиции с 2010 года, последняя его должность — старший инспектор ИДН Лидского РОВД.

Также организация утверждает, что в 2020 году он «участвовал в репрессиях» и проходил потерпевшим по уголовному делу девушки, которая в Лидде «избила» двух офицеров.