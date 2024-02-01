Россия обстреляла больницу в Харьковской области, пациентов пришлось эвакуировать

Ночью армия России нанесла удар управляемыми авиабомбами по больнице в селе Великий Бурлук в Купянском районе Харьковской области, пишет телеграм-канал ГСЧС Украины.

Под обстрел попала местная больница. В здании были повреждены крыша и фасад, выбиты окна. 38 пациентов пришлось эвакуировать из здания, четверо были ранены, им оказали медицинскую помощь.

Кроме того, как пишет глава областной военной администрации Олег Синегубов, ночью четырьмя беспилотниками типа Shahed-136 был атакован Харьков. Два беспилотника были сбиты силами ПВО, еще два попали по территории гражданского промышленного предприятия. Люди при обстреле не пострадали.