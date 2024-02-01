Латвийским сборным запретили играть против беларуских команд

Спортивным сборным Латвии запретили играть против сборных России и Беларуси, даже если эти команды выступают в нейтральном статусе, пишет Reform.by со ссылкой на решение Сейма Латвии.

Принятые латвийскими властями поправки таже предусматривают, что Латвия не будет организовывать соревнования сборных по игровым видам спорта, в которых национальные сборные Беларуси или России участвуют под своим флагом или в нейтральном статусе. Это касается как взрослых, так и детских и юниорских соревнований.

«Основная цель поправок к закону — еще раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спортивную индустрию», — сказано в сообщении на сайте Сейма.