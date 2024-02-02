Осужденного Вадима Цегельника обвиняют в злостном неповиновении сотрудникам колонии

2 февраля в суде Бобруйского района рассмотрят дело осужденного почтальона Вадима Цегельника, которого обвиняют по статье о злостном неповиновении сотрудникам (статья 411 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

2 ноября 2021 года суд приговорил его к 3 годам колонии по статьям об оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Согласно предыдущему обвинению, почтальон с помощью интернета «осуществил деструктивную деятельность, направленную на дестабилизацию обстановки в обществе».